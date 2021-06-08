تنصيب رئيس أساقفة جديد للكنيسة الأسقفية فى مصر

جدة - نرمين السيد - دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك لتعلن بدء صلوات حفل تنصيب، المطران سامى فوزى، رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ومطرانًا لإيبراشية مصر على يد دكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الذى تفرغ للخدمة الروحية، حيث تجرى مراسم تسليم وتسلُم القيادة وسط أجواء من الود والمحبة الروحية بين المطرانين.





فيما بدأ الموكب فى الدخول ليعلن بدء الصلوات، إذ خرج المطران منير حنا من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة والأساقفة الزائرون ثم المطران المنتخب، وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة فى نهاية الموكب الكنسى الذى ينتهى بهيكل الكنيسة، بعدها يبدأ كورال الكنيسة فى ترديد ترنيمة "وحيدة مجيدة كنيسة المسيح". كانت كاتدرائية جميع القديسين، قد كثفت استعداداتها لاستقبال الحدث حيث أضاءت الكاتدرائية أنوارها التى تضاء فى الاحتفالات الكبرى، واستقبلت على مدار اليومين الماضيين عدد غير قليل من رؤساء أساقفة الكنيسة حول العالم أبرزهم جوسيا فيرون الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية فى العالم، وجاستن بادى رئيس أساقفة جنوب السودان ورئيس اتحاد كنائس جنوب الكرة الأرضية وحزقيال كوندو رئيس أساقفة السودان، وفولى بيتش رئيس أساقفة إقليم الكنيسة الأنجليكانية بأمريكا الشمالية. فى نفس السياق، تستقبل الكنيسة عدد من رجال الدولة والشخصيات العامة التى أكدت حضورها فى حفل خدمة تكريم المطران بالإضافة إلى ممثلين عن كافة الطوائف المسيحية وشعب الكنيسة.

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