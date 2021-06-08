رئيس الوزراء يستعرض مشروعات التعاون المشتركة بين مصر وفرنسا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض ومناقشة مشروعات التعاون المشتركة بين مصر وفرنسا، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، وما تتمتع به خلال الفترة الحالية من زخم كبير فى ظل التناغم والتنسيق بين قيادتى البلدين، وهو ما ينعكس على أوجه التعاون المشتركة فى مختلف القطاعات، لافتاً إلى ما يتم من تعاون فى المجال الاقتصادى، حيث تُعد فرنسا شريكاً مهماً لمصر، مع تنامى حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر.

وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتى من أجل الاتفاق على حزمة من المشروعات المشتركة المقرر تنفيذها، مؤكداً فى هذا الصدد حرص الحكومة الدائم على الاستمرار فى تقديم كافة أوجه الدعم وتهيئة مناخ الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب زيادة الفرص المطروحة للاستثمار فى مصر، وذلك تنفيذ لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الإطار.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدداً من المشروعات المقترحة من الوزارات المعنية، حيث قدمت الدكتورة رانيا المشاط، عرضاً حول هذه المشروعات، مشيرة إلى أنها تشمل أوجه التعاون فى قطاعات الكهرباء والطاقة، والنقل، وأسواق الجملة، والإسكان، والصرف الصحى، والطيران، سيتم الاتفاق على تحديد حزمة منها لمناقشتها مع المسئولين الفرنسيين.