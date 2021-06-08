نشرت الفنانة ندي بسيوني فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وتحدثت ندي بسيوني داخل الفيديو قائلة: "النهاردة اول يوم في مسلسل "حلم حي"، المسلسل دا عن أحلام واوهام، وانا اللي بحل اللغز دا، انا الدكتورة النفسية، دعواتكم بحبكم".
وعلقت ندي بسيوني علي الفيديو كاتبة: "دعواتكم معايا يا اجمل ناس، مسلسل (حلم حي ) اخراج المخرج الفنان جدا كامبا من المخرجين اللي بيهتموا بكل التفاصيل وتناسق الالوان والصورة الحلوة، لكل الناس اللهم كتر من امثالك في الإخراج".
وظهرت ندي بسيوني مرتدية فستان قصير وجاكيت باللون البيج، تاركة شعرها منسدلًا علي اكتافها، مع ميك أب جميل بالألوان الترابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو.. ندى بسيوني تكشف تفاصيل دورها في مسلسل حلم حي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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