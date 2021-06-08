/635142/ممر-الإنسانية-طالبات-ينظمن-وقفة-دعم-لزميلتهم-المصابة-بالسرطان-بالبحيرة-صور

عبر ممر شرفي ممتد بطول المدرسة تراص عدد من طلاب مدرسة أم المؤمنين الابتدائية بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، لتوجيه التحية والتشجيع للطالبة هند محمد سلام، المصابة بمرض السرطان، فى لافتة إنسانية معبرة.

دوت الخليج، يقدم تلك القصة الإنسانية المعبرة عن مدى ود الطالبات لزميلتهم المصابة بالسرطان فى مشهد معبر للغاية.

بدأت الفكرة عندما تم طرحها من قبل رئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية، طلال سرور، والذى حث الطلاب على تقديم نموذج إنساني للطفلة التى تُعالج بمستشفى 57357، وتذهب منها لأداء الامتحانات

لافتة إنسانية رائعة.. طلاب مدرسة أم المؤمنين يهدون زميلتهم قُبلة حياة

بشكلٍ مبهر تدافع الكثير من الطلبة للوقوف دعمًا وتشجيعًا للفتاة هند سلام، التى تتحمل فى صبر مرارة المرض، وأيضًا حرصها على المذاكرة والمراجعة لتأدية الامتحانات، فى إرادة وعزم بالغ.

رئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية، أن تلك اللافتة تم تقديمها لإدخال البهجة والسرور فى قلب الطفلة، ولدفعها للتغلب على ذلك المرض اللعين، مؤكدًا على أنه كان من الضرورى إبراز مدى امتنانا وحبنا الخالص لها.

وأكد العديد من معلمي مدينة الدلنجات، على مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم سيقومون بالتواصل مع الطالبة، واستعدادهم للقيام بشرح المناهج لها خلال المرحلة الثانوية.

بذلك المشهد الإنسانى جرى تطبيق مقولة أن التعليم لا ينفصل عن التربية، وهو ما جسده الطلبة مع زميلتهم، حيث استعدوا صباحًا وبالاتفاق مع المعلمين فى مفاجأة الطالبة المصابة بالسرطان، والعمل على إسعادها.

مدير الإدارة التعليمية بالدلنجات يؤكد فخره بما قدمته الفتاه

مدير الإدارة التعليمية بالدلنجات، الدكتور، وليد زغلول، أكد أيضًا أنه فخور بما قام به القائمون على الإشراف على لجنة الشهادة الإعدادية بمدرسة أم المؤمنين، والتي أثبتت أن الجميع داخل العملية التعليمية من طلاب ومُدرسين “نسيج واحد” في جميع المِحن، كما أكد على حرصه الدائم على متابعة حالة الفتاة.