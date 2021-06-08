صناعة النواب: توجيه رئاسي بحل مشكله التشابك في ولاية الاراضي الصناعيه «صور»

وقال النائب معتز محمود رئيس لجنه الصناعه بمجلس النواب هناك توجيه من القيادة السياسيه في هذا الامر الهام ولكن لا يوجد تعاون بين الوزارات، مطالبا بتفعيل القانون موضحا، أن هناك تضارب في الولايات وسيكون له مردود سلبي علي الاقتصاد الوطني.

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