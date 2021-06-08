عمل خيري من لاعب كريستال بالاس بأفريقيا «صور»

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يسعي الغاني كريستيان أتسو لاعب الفريق الإنجليزي نيو كاسل يونايتد، بعد العودة إلى موطنه غانا، لقضاء أجازته، في فترة إنتهاء الدوري الإنجليزي الممتاز، في عمل خيري لشباب موطنه الذين يرغبون في لعب كرة القدم.

عاد الغاني كريستيان أتسو لاعب نيو كاسل يونايتد، إلى بلاده ومعه جميع أحزيته التي، لعب بها في الموسم المنصرم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعض من أحزيت بعض زملائه في الفريق، للتبرع بها وتوزيعها علي لاعبي كرة القدم في بلاده الذين لايستطيعون شراء حذاء رياضي.

سيتم توزيع جميع الأحزية علي لاعبي نادي شيتاه الغاني، وباقي الأحزية سيتم بيعها في مزاد بالمدينة، وشراء أحزية ذات مقاص صغير، نظراً لكبر مقاس الأحزية، على أطفال المدينة.

كريستيان أتسو واعماله الخيرية

يعمل الغاني كريستيان أتسو، صاحب الـ 29 عام، على العديد من العمال لخيرية في مختلف الجوانب الإنسانية، منها المعروف وغير المعروف في الساحة الإنسانية على الجانب الرياضي.

لعب كريستيان أتسو في العديد من الاندية الاوروبية، وأبرز محطاته في فترة إحترافة، نادي تشيلسي الإنجليزي، وفريق إفرتون، وبورتو البرتغالي، ليستقر في النهاية مع فريق نيو كاسل يونايتد، وشارك أتسو مع منتخب بلاده الأول في 2012 ليكون أول ظهور دولي له مع منتخب بلادة.

موقف نيوكاسل في الدوري

يحتل فريق نيو كاسل يونايتد المركز الثاني عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 45 نقطة، ليحسم موقفه في نهاية الدوري ويتجمد رصيده على ذلك، سجل من خلالها 46 هدف، في حين تلقت شباكة 62 هدف، وحقق من خلاالها 12 إنتصار، ووقع في فخ التعادل في 9 مباريات، وخسر في 17 مباراة في هذا الموسم.

قائمة منتخب إنجلترا في يورو 2020

وجاء في حراسة المرمى: دين هندرسون، سام جونستون، جوردان بيكفورد، أرون رامسديل، وفي الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، بن تشيلويل، كونور كوادي، بن جودفري، ريس جيمس، هاري ماجواير، تيرون مينجز، لوك شاو، جون ستونز، كيران تريبير، كايل ووكر، بن وايت، وفي خط الوسط: جود بيلينجهام، جوردان هندرسون، جيسي لينجارد، ماسون ماونت، كالفين فيليبس، ديكلان رايس، جيمس وارد براوس، وفي خط الهجوم: دومينيك كالفرت لوين، فيل فودين، جاك جريليش، ماسون جرينوود، هاري كين، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، جادون سانشو، رحيم سترلينج، أولي واتكينز.