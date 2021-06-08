/635134/عبد-الوهاب-خليل-يكشف-تفاصيل-مناقشة-البرلمان-لتثبيت-العاملين-بمديرية-الصحة-بالجيزة-فيديو-وصور

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد ، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالوهاب خليل، بشأن "عدم تثبيت 1173 من العاملين بمديرية الصحة بالجيزة، مشيرا إلى بعض الطلبات الخاصة بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة والتي يصعب تنفيذها .

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

وقال النائب عبد الوهاب خليل ، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أصدرت توصية بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط ،وبحضور رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والادارة ،مشيرا إلى تعنت وزارة المالية بطلبها مستندات بشأن صرف الاشهر السابقة لكل العاملين فترة ما يقرب من 10 سنوات من مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة، إضافة الي تعميم الحلول حيث تمت فى الجيزة،بشأن الصحة والتعليم المحو الامية والاوقاف، فى كل محافظات الجمهورية.

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة ورفع أعمال الجلسات حتي الأحد المقبل.

فلسفة القانون

وتصمن تقرير البرلمان بشأن قانون الطوارئ الطبية بأن مما لا شك فيه أن مصر والعالم شهد في الأونه الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فسياسيا طالت الجائحة دول العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية و تنموية محققة، كما جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعي أو الاختياري للمواطنين، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.