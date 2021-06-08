الزمالك يواجه دجلة الخميس استعدادا لمواجهة أسوان.. تفاصيل

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أعلن الجهاز الفني للزمالك عن خوض الفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباراة ودية على هامش فترة التوقف الدولي الحالية من اجل تجهيز اللاعبين لعودة الدوري الممتاز بعد الإنتهاء من الأجندة الدولية.

ويواجه الزمالك فريق وادي دجلة يوم الخميس المقبل على ملعب نادي الترسانة في تمام الرابعة مساء ضمن استعدادات الأبيض لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

الزمالك يواجه وادي دجلة وديا

يأتي هذا بعد أن خاض الفريق المران الأول بعد العودة والتي شهد تركيز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على رفع المعدل البدني للاعبين خلال التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات البدنية الشاقة على هامش المران تحت قيادة فيرناندو مدرب الأحمال، حيث ركز على القفز من على الحواجز بارتفاعات مختلفة، بالإضافة إلى عمل بعض سباقات السرعة.

بينما ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التسليم والتسلم بشكل سريع خلال التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت تدريبات الفريق مجموعة من الفقرات الفنية، أبرزها اللعب بشكل سريع، والاعتماد على التسليم والتسلم ، وعدم الاحتفاظ بالكرة أكثر من اللازم .

وفي سياق متصل واصل محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني وحازم إمام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق.

وخاض ثلاثي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم بالنادي على هامش التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

مدرب الحراس يباشر عمله

على جانب أخر عقد البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع محمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد قنديل حراس الفريق، على هامش التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.