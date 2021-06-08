/635137/كارتيرون-بطولة-الدوري-تتوقف-على-الأهلي-وليس-الزمالك

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن حسم بطولة الدوري تعتمد على النادي الأهلي ولعبه للمؤجلات ، ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات مدرب القلعة البيضاء.

وقال كارتيرون في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية": "من الصعب الحديث عن فرصنا في حصد لقب الدوري هذا الموسم، طالما أن الأهلي لديه الكثير من المباريات المؤجلة، لذا سيكون من الضروري أن ننتظر إلى أن يلعب الأهلي كافة مبارياته المتأخرة لنعرف ما هي فرصنا؟".

وأضاف: "تعادلنا سلبيا، خارج ملعبنا في ظل غيابات كثيرة ولاعبين مرهقين بسبب تلاحم المباريات وكنا نلعب كل ثلاثة أيام بشكل متواصل في ملاعب مختلفة، الأمر كان صعب للغاية وبعض اللاعبين كانوا خارج "مستواهم الذهني" واثق في استعادتها بعد فترة التوقف".

وأكمل: "التوظيف للموسم المقبل بالفعل أنا راض عن القائمة الحالية هي الأولى حاليا، لا أريد الحديث".

وواصل كارتيرون: "بالطبع نحن في حاجة للبحث عن لاعبين بمواصفات معينة لديها القدرة على حسم المباريات واللعب باسم نادي جماهيري كبير مثل الزمالك".

وأضاف: "وعن الموسم المقبل في الوقت الحالي لنرى كيف ستسير الأمور هذا الموسم بدون توجيه أي حديث يؤثر بالسلب على الفريق".

عودة لاعبي الفريق المعارين

وعن إعادة سيسيه وأوناجم من إعارتهم، قال كارتيرون: "سيسيه قدم مباريات جيدة ولكنه مصاب في الوقت الحالي، لذا من الصعب الرد بشكل جيد، وكذلك أوناجم يقدم موسما جيدا مع الوداد بعد وجود الكثير من المنافسة، لن أحسم هذا الملف حاليا إنه أمر صعب للغاية".

وبسؤاله عن ضم مهاجم جديد: "لم استقر بعد، لدي مجموعة من المهاجمين المميزين وأحاول أن أعطي لجميع المهاجمين فرص على الترتيب لكي يصبحوا في لياقة وجاهزية المباريات، وبشكل عام لم أتخذ قرار بعد بضم مهاجم جديد".

وعن تغييرات الإدارة: "التغييرات بالطبع أثرت على فريق كرة القدم في مسألة تأخير الأجور على مستوى اللاعبين وتحديدا محرك التحفيز ولكن اللاعبون يستحقون الاحترام لتحملهم هذا الأمر".

كارتيرون: هذه امور تخص اللاعبين

وأكمل: "لا أفضل الحديث عن أية أمور تخص اللاعبين، مستحقاتهم، عائلتهم وحياتهم الشخصية".

وتابع كارتيرون: "سأقوم بهذا الأمر مع بعض اللاعبين سأبحث العقود التي هي جزء من مهامي بالطبع إذا اضطررت للقيام بذلك سأقوم بذلك بالفعل".