بالصور.. رياضة النواب تكرم نائبة التنسيقية هادية حسني لفوزها بعضوية البرلمان الافريقي والتأهل للأولمبياد

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جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزارة الشباب ، بشأن تطوير مراكز الشباب .

و قام الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بإهدائها درع اللجنة تكريما لها واحتفاء بتلك المناسبة، ويأتي هذا التكريم تماشيا مع نهج لقيادة السياسية نحو تشجيع وتحفيز القيادات الشابة من البرلمانيين والرياضيين الذين يمثلون مصر في كافة المحافل سواء السياسية أو الرياضية.

ووجه النائب خالد بدوي ، التهنئة للنائبة هادية حسني ، مؤكدا انها فخر للبرلمان المصري وهو ماكدت عليه النائبة آية مدني والتى كشفت أن النائبة هادية حسني اول برلمانية تشارك فى المونديال .