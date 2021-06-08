/635140/قناة-الأهلي-تكشف-حقيقة-رحيل-السولية-وناصر-ماهر-عن-المارد-الأحمر

كشفت قناة النادي الأهلي عن حقيقة عروض تبادل اللاعب ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم داخل القلعة الحمراء مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز في صفقة تبادلية بين المارد الاحمر والنادي السماوي خلال موسم الإنتقالات الصيفية القادمة، ويستعرض دوت الخليج أبرز التصريحات.

وأكد أحمد سمير الإعلامي بقناة النادي الأهلي : " ما يتردد بشأن وجود صفقة تبادلية بين النادي الأهلي وبيراميدز غير صحيح على الإطلاق ، وليس له أساس من الصحة بشأن إنتقال ناصر ماهر مقابل ضم المارد الأحمر لإبراهيم عادل".

قناة الأهلي تكشف حقيقة انتقالات لاعبي الفريق

وتابع سمير: "حتى هذة اللحظة لم يخرج أحد ويتحدث عن هذا أو يتم ذكر مصدر تلك المعلومة الأمر الذي يبرهن على أن تلك الأخبار مجرد إشاعات فقط".

وواصل: " كل مايقال أيضا في ملف رحيل عمرو السولية غير صحيح أيضا ، الأهلي مقبل على خوض مواجهة مهمة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وأي أخبار عن انتقالات اللاعبين هي بمثابة أخبار شائعة".

وعلم دوت الخليج أن عمرو السولية لا يريد الخروج من النادي الأهلي ويريد البقاء داخل صفوفه حتى الإعتزال داخل القلعة الحمراء الإ في حالة وجود عرض إحتراف قوي من شأنه أن يضيف للاعب في مسيرته الكروية ، ومن ثم العودة لجدران المارد الأحمر.

وعلق مصدر داخل القلعة الحمراء لـ دوت الخليج : " تامر النحاس وكيل لاعبين محترف وذكي ، يريد زيادة عقد اللاعب خلال التعاقد القادم وأعتقد أن مجلس إدارة القلعة الحمراء لن يبخل على السولية بأي أموال لأنه من الركائز الأساسية للنادي".

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تجمع الفريقين في التاسع عشر من الشهر الجاري.

تشكيل الأهلي أمام مصر للتأمين

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا.

في خط الوسط: حمدي فتحي، ومحمود متولي، ومحمود كهربا ووليد سليمان ووليد مصطفى.

في خط الهجوم: مروان محسن.