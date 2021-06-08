/635143/أول-تعليق-من-كارتيرون-على-أزمة-فرجاني-ساسي-في-الزمالك

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز العربية، ويستعرض دوت الخليج أن مصير التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق معقد للغاية.

قال: "ساسي لاعب ممتاز، أتمنى بقائه مع الزمالك عقده ينتهي بنهاية الموسم، ولا يوجد شيء في عقده ينص على نهايته في 30 يونيو، أما عن مصيره فهذا أمر معقد للغاية ".

وتابع الفرنسي متحدثاً عن أوباما وزيزو: "أشكر أوباما هو لاعب هام جدا بالنسبة لنا وله دور واضح، وسعيد بعودة زيزو لمستواه المعهود في المباريات الأخيرة".

وواصل كارتيرون: "بالطبع نحن في حاجة للبحث عن لاعبين بمواصفات معينة لديها القدرة على حسم المباريات واللعب باسم نادي جماهيري كبير مثل الزمالك".

كارتيرون يواصل حديثة عن لاعبي الفريق

وأضاف: "وعن الموسم المقبل في الوقت الحالي لنرى كيف ستسير الأمور هذا الموسم بدون توجيه أي حديث يؤثر بالسلب على الفريق".

وعن إعادة سيسيه وأوناجم من إعارتهم، قال كارتيرون: "سيسيه قدم مباريات جيدة ولكنه مصاب في الوقت الحالي، لذا من الصعب الرد بشكل جيد، وكذلك أوناجم يقدم موسما جيدا مع الوداد بعد وجود الكثير من المنافسة، لن أحسم هذا الملف حاليا إنه أمر صعب للغاية".

كارتيرون شيكابالا لاعب كبير

وأكمل: "عبد الشافي وشيكا لاعبين كبار جدا ولديهم خبرات كبيرة، بالطبع ليس شرطا أن يشاركا في كافة المباريات نظرا لعامل السن ولكن سأستعين بخبراتهم دائما في المواجهات الكبرى".

وعن حراسة مرمى الفريق: "الأمر صعب جدا ومعقد للغاية بالنسبة لاختيار حراس المرمى، لدينا ثلاثة حراس بمستوى ممتاز وهم صفوة حراس الدوري، لذلك الأمر دائماً يكون صعب في الإختيار".

واختتم كارتيرون متحدثاً عن الأخطاء التحكيمية: "حاليا من غير المجدي أن نجادل حول الأخطاء التحكيمية، وأعتذر لأنني طُردت في مباراة الإسماعيلي، كان ينبغي أن أظهر المثال، ولكن الأهم هو أن نحاول أن نلعب بشكل جيد لكسب المباريات القادمة لا أن نركز على التحكيم".