مصر وفرنسا تبحثان تطورات العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية

جدة - نرمين السيد - اجتمع السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، بكلٍ من "فرانسواز دوماس" رئيسة لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالجمعية الوطنية الفرنسية، و"جويندال رويال" نائب بالجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بحضور السفير د. بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير عاصم حنفى، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر.





وتناول اللقاء مناقشة التطورات الإيجابية التى شهدتها العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا خلال الآونة الأخيرة، لا سيما التنسيق بين البلديّن إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع فى ليبيا وسوريا ولبنان والأراضى الفلسطينية ومنطقة الساحل الإفريقى. من جانبهم، أشاد النائبان الفرنسيان بالجهود الكبيرة التى بذلتها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وكذا المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى. كما تناولت المباحثات آخر المُستجدات المُتعلقة بسد النهضة، حيثُ عرض نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية عناصر الموقف المصرى الداعى لضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم وشامل حول ملء وتشغيل السد بشكل يُراعى حقوق ومصالح الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.

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