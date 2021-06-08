خلال لقائه رئيس وادا.. مدبولى يؤكد دعم مصر للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويتولد بانكا، رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وحازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو".





واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس الـ"وادا" فى أول زيارة له إلى مصر، كأول دولة أفريقية يزورها منذ توليه منصبه، فضلاً عن أنها أول زيارة إلى مصر من جانب رئيس للوكالة منذ إنشائها.

وأكد مدبولى على الدعم المصرى الكامل للوكالة الدولية والمكتب الإقليمى فى مجال مكافحة المنشطات، سواء من خلال نشر ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات، والتوعية بمخاطرها على جميع الرياضيين، مع الالتزام بتنفيذ الكود الدولى لمكافحة المنشطات، بما يخدم الحركة الأوليمبية الدولية.

من جانبه، أعرب رئيس "الوادا" عن سعادته بزيارة مصر، مشيداً بعلاقات التعاون المتميزة بين مصر و"الوادا"، معتبراً أن وزارة الشباب والرياضة تعد من أهم الشركاء الدوليين للوكالة، فضلاً عن وجود إمكانات واسعة للتعاون فى المستقبل، لا سيما فى ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية واعدة فى مجال المعامل.

فى ذات السياق، أشار الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى الزيارة التى قام بها رئيس "الوادا" إلى المعمل المصرى لمكافحة المنشطات، والذى نسعى ليكون معتمدا بشكل كامل لكل أنواع تحليل المنشطات من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، مؤكداً الالتزام بتعزيز علاقات التعاون مع الوكالة خلال الفترة المقبلة، بما يليق بالمكانة الرياضية التى تتبوأها مصر على المستوى العالمى.