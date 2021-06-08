منير حنا يسلم المطران الجديد عصا الرعاية.. وسامى فوزى يتعهد بالخدمة

جدة - نرمين السيد - خلال الخدمة صلى المطران منير حنا لخلفه سامى فوزى قائلا: "أرسل روحك القدوس على عبدك سامى ليقوم بخدمته مطرانًا ورئيس أساقفة فى كنيستك".

وتابع :"أيها الآب القدير هب خادمك هذا النعمة والقوة التى وهبتها لرسلك حتى يقود أولئك الذين أوكل أمرهم له ليعلنوا انجيل الخلاص.. وبواسطته تنمو كنيستك.. جدد خدمتها ووحد أعضاءها فی شركة مقدسة للحق والمحبة.. أعنه ليكون راعيا حقيقيا يقوت ويسوس قطيعك".

وأضاف المطران منير حنا: "اجعله حكيما كمعلم وحارسا للإيمان وللأسرار المقدسة.. أرشده فى إشرافه على عبادة شعبك.. وامنحه الوداعة حتى يستخدم سلطته ليشفى لا ليؤذى ليبنى لا ليهدم.. احفظه من كل شر حتی يستطيع كحاكم لشعبك كسفير للمسيح أن يقف أمامك بلا عيب واخيرا يدخل مع كل عبيدك فرحك الدائم ".

وواصل: "نبتهل إليك أن تسمع لصلاتنا أيها الأب الرحيم".

فيما قدم المطران منير حنا إلى المطران سامى عصا الرعاية والتى يستخدمها المطارنة بالكاتدرئية قائلاً: "مطران سامى، أدعوك أن ترعى قطيع شعب الله الذى عينك راعيًا له لتكن مشجعًا لكل من يخلص فى إيمانه.. ابحث عن الضائعين، ابنى جسد المسيح حتى حينما يأتى راعينا العظيم ثانية يمنحك تاج المجد".

واستكمل حنا: "أسلمك عصا الرعوية هذه كعلامة للخدمة التى نشترك فيها معًا بنعمة يسوع المسيح.. لتكن محبة الله هى الملهمة لك، ولتكن الآمه هى المثال أمامك، وليكن هو مصدر قوة فى خدمتك كراع لكنيسته فى هذه الأبرشية، وبركة الله الآب و الابن و الروح القدس تكون معك، وتدوم فيك من الأن وإلى الأبد".

فى نفس السياق، يجلس الشعب بعد هذه الصلاة وترتل فرقة الترانيم تسبحة "المجد لله فى الأعالى"، بينما يتوجه المطران المنتخب إلى حيث يرتدى ثوب الأسقفية، ثم يخرج ليطرق باب الكاتدرائية.

بعدها يتقدم الأرشدياكون عماد باسيليوس (رئيس مجلس القساوسة) ومعه قساوسة الكاتدرائية إلى الباب لتحية المطران الجديد حيث يقرع المطران الجديد على الباب ثلاث مرات بعصا الرعوية وتفتح الأبواب وتعزف الموسيقى.

ويرحب رئيس مجلس القساوسة بالمطران الذى يقول: "أنا سامى فوزى وقد أنتخبت لأكون مطرانًا لأبروشية مصر أتعهد بأن أصون وأرعى و أحافظ على دستور وقوانين الكنيسة، و أتعهد بأن أكرس نفسى لإعلاء كلمة انجيل ربنا يسوع المسيح".

ويضيف المطران الجديد: "أنا سامى مطرانكم، أشكركم لترحيبكم، وأصلى أن يساعدنى الرب لأكون راعيًا أمينًا وخادمًا بينكم، وآتى الآن لأنصب على كرسى الكاتدرائية الذى هو رمز لمنصبى كمطران، ولكنى أطلب أولا صلوات الشعب لأجلى.

وكانت الكنيسة الأسقفية قد كرمت أمس المطران منير حنا وزوجته بعد خدمة استمرت 21 عاما فى منصب رئيس الأساقفة و21 عاما آخرين كطبيب ومدير لمستشفى منوف التابعة للكنيسة، على أن يتولى المطران سامى فوزى بموجب هذا الإعلان خدمة الكنيسة كرئيس لأساقفة إقليم الإسكندرية الفترة القادمة.