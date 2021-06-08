القباج توقع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعى والهيئة الوطنية للإعلام

جدة - نرمين السيد - وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، نيابة عن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ونادية مبروك رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية للإعلام، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.





يأتى ذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة بشأن التعاقد مع الهيئة الوطنية للإعلام، لإهداء برنامج على شبكة البرنامج العام فى الفترة من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً - من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع - ليكون منصة إعلامية لإبراز دور وزارة التضامن الاجتماعى لخدمة المواطن المصرى وترسيخ مفاهيم الحماية والرعاية والتنمية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وحرصه الدائم على الاهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى ولترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعى والنهوض بالمجتمع.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن الوزارة تؤمن بدور الإعلام كشريك أساسى للتوعية ببرامج الوزارة، مشيرة إلى أن مصر بذلت جهودًا عديدة فى البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطن، ولكن يبقى الإنسان أهم ما تستثمر فيه الدولة، وهو الاتجاه الذى تبناه رئيس الجمهورية والقيادة السياسية، خاصة أن الدولة تثمن دور المواطن المصرى سواء داخل الوطن أو خارجه.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تؤمن بدور القوى الناعمة، والإعلام شريك أصيل مع شباب المتطوعين فهما يمثلان قوى ضاربة للنهوض بمصر، مشيرة إلى أن صوت الإعلام المرئى والمسموع والمقروء يقود الوعى فى المجتمع المصرى.

وأوضحت القباج أن الوزارة تسعد بالشراكة كذلك مع المجتمع المدنى، خاصة أن الجمعيات الأهلية لها دور تنموى وتسهم فى التمكين الاقتصادى، مشددة على أهمية وصول صوت الاعلام للمستهدفين من الشركاء، ومن هنا جاء توقيع البروتوكول بهدف إذكاء الوعى المصرى بالرسائل المسموعة، وتصحيح أوضاع العديد من القضايا.

ومن جانبه، قال محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية إن صناعة الاستقرار والتضامن الاجتماعى تعد من الصناعات الثقيلة التى يحرص عليها رئيس الجمهورية فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، مشيرا إلى أن التعاون مع أجهزة الإعلام يعد اتجاهًا صائبًا ، لأن دورها ليس تكميليًا، وإنما تلعب دورًا تنمويا وتنويريا وتنقل ما يحدث على أرض الوطن بصورة صحيحة.

وأضاف أن دور وزارة التضامن الاجتماعى يعد من أهم الأدوار بين الوزارات لأنها تبنى حياة المواطن الغنى والفقير والطفل والكبير والشخص السليم وذوى الهمم، وهى جهود يستهدف بروتوكول التعاون تسليط الضوء عليها بشكل أكبر.

وأوضح رئيس الإذاعة المصرية، أن الإذاعة تمتلك 8 شبكات إذاعية منها شبكة القرآن الكريم، التى سيكون لها دور فاعل فى برامج الوزارة خاصة فى ظل التحديث والتغيير الكبير الذى تشهده الشبكة، والتى يتابعها أكثر من 40 مليون مواطن وكذلك إذاعة الشباب والرياضة والبرنامج العام، وهو ما سيسهم فى نشر الوعى ببرامج الوزارة.

وقالت نادية مبروك رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، إن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ عددا من البرامج والمشروعات الهامة للمواطن، كما أنها تلعب دورًا هاما فى ظل مرحلة التنمية والاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة.

ووفقاً لبروتوكول التعاون سيتم إنتاج تنويهات عن الوزارة وفيتشرات وإنتاج دراما عن خدماتها وتغطيات مباشرة وإنتاج سيمى دراما، كما تم الاتفاق على أن شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات هى المنوطة بالإشراف على إنتاج المحتوى البرامجى والإعلانى محل الاتفاق.