فيديوجراف- الجمهورية الجديدة .. 7 سنوات من الإنجازات الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد حققت الدبلوماسية المصرية انطلاقات جديدة تعزز وترسخ ثقل مصر ودورها المحورى إقليميا ودوليا واستعادة مكانتها ودورها لصالح شعبها العظيم.





واستمد نجاح أداء الدبلوماسية زخما إيجابيا من رؤية القيادة السياسية للحقائق الدولية والإقليمية وتحديدها الواضح للأهداف، والتفاعل المباشر والواضح على المستوى الرئاسى مع القضايا الإقليمية والدولية كافة، إدراكا لكون تحديد صانع القرار السياسى للأهداف والمبادئ التى تحكم تحركات السياسة الخارجية أهم عناصر نجاحها.

وحققت مصر خلال السبع سنوات الماضية، العديد من النجاحات فى الملف الدبلوماسى منها الحصول على مقعد غير دائم وترؤس بمجلس الأمن، ورئاسة الاتحاد الإفريقى وتوثيق علاقة مصر بدول القارة السمراء.

كما أعطت الدبلوماسية المصرية، القضية الفلسطينية مكانة خاصة، وجعلتها على رأس الأولويات المصرية، حيث أسفرت جهودها الدؤوبة عن وقف إطلاق النار فى غزة وبدء مفاوضات للتوصل إلى حل عادل.

وعلى مدى السنوات السبع حصدت مصر بقيادة الرئيس السيسى ثمار سياستها الخارجية الجديدة، عبر تنظيم مؤتمر القاهرة حول فلسطين وإعادة إعمار غزة، وإعلان القاهرة وضع نهاية لمعاناة الشعب الليبى ووقف التدخلات الخارجية، إضافة إلى دعم سُبل إنهاء معاناة الشعب السورى ووضع نهاية للصراع.

كما شاركت مصر بفاعلية فى اجتماعات اللجنة الدولية المعنية بسوريا على مستوى كبار المسؤولين، إضافة إلى متابعة تطورات القضية اليمنية منذ 2011 والتأكيد على مساندة الشرعية.

واستضافت مصر القمة التشاورية للشركاء الإقليميين حول السودان فى 2019، كما شارك الرئيس السيسى فى مؤتمر دعم السودان إلى جانب الرئيس الفرنسى ماكرون.