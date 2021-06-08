فرجاني ساسي يكشف للاعبى الزمالك عن مصيره فى ميت عقبة

تحدث التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك مع زملائه في القلعة البيضاء، خلال الساعات القليلة الماضية، وأثناء تواجده في معسكر منتخب بلاده، مؤكدا عودته إلى مصر في الموعد المحدد له، وعدم صحة ما تردد حول عزمه عدم العودة مرة أخري.

كشف مصدر مطلع بفريق الزمالك، أن ساسي سيعود إلى القاهرة لكنه لن يجدد تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث سيتواجد لحين انتهاء عقده بنهاية الشهر الجاري ثم الإعلان رسميا عن رحيله وناديه الجديد.

أوضح المصدر أن ساسي أمامه مباراتين فقط مع الزمالك ضمن عقده أمام أسوان في الدوري والمقاصة في كأس مصر ولكن الإصابة التي تعرض لها مع منتخب تونس قد تعوض مشاركته في المباراتين وبالتالي قد لا يظهر مرة أخري بقميص الزمالك لحين إعلانه الرحيل رسميا.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة، عن أن فرجانى ساسى لاعب الزمالك فى حالة رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية شهر يونيو الجارى، من حق ناديه الجديد استخراج بطاقة مؤقتة له عن طريق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

تابع مسؤولو الجبلاية، أن اتحاد الكرة لا يمكنه إرسال البطاقة الدولية لفرجانى ساسى لناديه الجديد إلا أثناء فترة القيد والتى لم تتحدد حتى الأن، لذا فى حالة توقيع اللاعب لأى ناد وانتقاله له سيتم استخراج بطاقة مؤقتة له ويشارك بها مع النادى الجديد لحين ارساله بطاقته من الزمالك.

وتسود حالة من الغموض حول مصير فرجانى ساسى مع الزمالك، حيث لم يجدد اللاعب تعاقده مع الفريق حتى الأن، فى الوقت الذى تتردد فيه أنباء عن توقيعه لأحد الأندية القطرية ولكن لم تتأكد هذه الأنباء حتى الأن.

وتستفسر لجنة إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول، عن البدلاء الذين حددهم لتدخل الإدارة فى مفاوضات معهم لتعويض رحيل الدولى التونسى فرجانى ساسى، خاصة بعدما أشارت تقارير تونسية إلى أن اللاعب أنهى اتفاقه مع نادى الريان القطرى.