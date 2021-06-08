انت الان تتابع تفاصيل خبر هشام طلعت مصطفى يكشف تفاصيل مدينة نور الجديدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قال المهندس هشام طلعت مصطفى أن مدينة نور ستكون نقلة نوعية في مسيرة التنمية العمرانية داخل مصر.

وكشف طلعت مصطفى عن الموقع الجغرافي لمدينة نور سيتي التي تقع أمام العاصمة الإدارية الجديدة وتحديداً في منطقة شرق القاهرة، وهي أول مركز تطوير في مصر، وتتمتع بموقع استراتيجي متميز.

وحرصت مجموعة طلعت مصطفى أمس الأحد 6 يونيو على وضع حجر الأساس لمشروع النور بحدائق العاصمة حيث يقع المشروع على مساحة 5000 فدان يقع المشروع على مساحة 5000 فدان يتم تطويرها بالشراكة بين المجموعة ووزارة الإسكان لتأسيس مجتمع عمراني متكامل بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

قيمة استثمارات مشروع مدينة نور

كشف هشام طلعت مصطفى أن قيمة استثمارات المشروع بلغت 500 مليار جنيه بينما يجري تنفيذ 140 ألف وحدة سكنية، وأشار إلى أن الضرائب التي ستجنيها الدولة من هذا المشروع وحده تصل إلى 110 مليارات جنيه وتأتي بشكل مباشر وغير مباشر.

البنية التحتية للمشروع

وأضاف طلعت مصطفى أنه سيتم الاعتماد على جميع الأنظمة الحديثة في البنية التحتية والمواصلات وجميع خدمات الإنترنت، وأنه تم التخطيط لـ 4 مكاتب دولية لمدينه نور، معظمها مكاتب أمريكية معروفة بكفاءتها العالمية وروعتها.

وأوضح أيضا، أن المدينة ستتاح لجميع الفئات، حيث ستكون هناك أنظمة سداد لأول مرة في مصر، والتي ستصل إلى 15 عامًا.