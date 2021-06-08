نيفين جامع: نسعي لتعزيز الاستثمار.. والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على الاراضي الصناعية«فيديو وصور»

/635147/نيفين-جامع-نسعي-لتعزيز-الاستثمار-والتنسيق-مع-الجهات-صاحبة-الولاية-على-الاراضي-الصناعيةفيديو-وصور

اكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات صاحبة الولاية على الاراضي، وبصفة خاصة للانشطة الصناعية بهدف تنظيم عملية اتاحة الاراضي للقطاع الصناعي، خاصة وان هذه الاراضي تمثل احد العناصر الاساسية لتنفيذ خطة الوزارة للتنمية الصناعية المستدامة.

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