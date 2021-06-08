/635148/الأهلي-يحدد-ملعب-مباراة-الترجي-في-إياب-نصف-النهائي-ويكشف-عدد-الجماهير

يخوض النادي الأهلي مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي من المقرر إنطلاقها في التاسع عشر من الشهر الجاري على ملعب الفريق بملعب رادس ، قبل العودة للمنافسة أمام المارد الأحمر في ستاد السلام، ويكشف دوت الخليج موقف الجماهير من حضور مواجهة الذهاب وملعب العودة.

وكشف مصدر داخل نادي الترجي التونسي أن الجماهير في تونس تريد حضور المواجهة بين الفريقين ، بينما ترفض السلطات التونسية السماح بحضور الجمهور خلال المواجهة بين الفريقين بسبب تشديد الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا.

الأهلي يكشف ملعب مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

على الجانب الأخر أخطر النادي الأهلي الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة مباراة العودة أمام الترجي والمقرر إقامتها يوم السادس والعشرون من الشهر الجاري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام، بينما لم يتم تحديد موقف الحضور الجماهيري حتى الأن.

وعلم دوت الخليج أن الأهلي ينوى تقديم طلب بحضور 15 ألف مشجع خلال مواجهة العودة أمام الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السادس والعشرون من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف" عن موعد وملعب المباراة بين الفريقين وموقف الجماهير من حضور المواجهتين خلال نصف نهائي دوري الأبطال خلال الساعات القادمة.