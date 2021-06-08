غدًا .. افتتاح مكتب التصديقات والخدمات القنصلية بمحافظة قنا 

جدة - نرمين السيد - قال كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن غد الأربعاء سيشهد افتتاح مكتب تصديقات وزارة الخارجية بمحافظة قنا، مضيفًا أنه كان حلما يتمناه أهالى المحافظة كما أنه يخفف معاناة الأهالى وانتقالهم لأقرب مكتب فى محافظة سوهاج.





وأضاف كريم درويش أن اللجنة تبنت هذا المطلب العادل لأهالى الصعيد ووفق اختصاصاتها، وعقدت العديد من الاجتماعات مع ممثلى وزارة الخارجية للوقوف على ملابسات عدم افتتاح المكتب فى ضوء اشتراطات الوزارة آنذاك بتوفير الاحتياجات اللوجستية والفنية وتوفير مقر أو استراحة لموظفى المكتب من العاملين بالوزارة بالقاهرة. وثمن رئيس خارجية النواب التنسيق الذى تم بين جميع الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارتى الخارجية، والتنمية المحلية، ومحافظة قنا، وممثليها فى مجلس النواب، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية لرفع المعاناة عن أهالى الصعيد الذين توليهم الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمامًا كبيرًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق من قبل.

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