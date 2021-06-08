أول خطاب للمطران سامى فوزى بعد تنصيبه رئيسا للكنيسة الأسقفية 

جدة - نرمين السيد - وأضاف: "خدمنا جميعًا وعشنا تحت رعايته وإشرافه لسنين عديدة، بعد أن كرس حياته بالكامل لتطوير ونمو خدمة الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، حيث أثمرت جهوده وتفانيه على مدى 21 عاما من العمل الدؤوب والرؤية الثاقبة عن الحدث التاريخى، ألا وهو اعتماد إيبارشية مصر لتصبح إقليمًا جديدًا من أقاليم الكنيسة الأسقفية فى العالم وتنصيبه كأول رئيس أساقفة لإقليم الإسكندرية فى 21 يونيو 2020".

وأضاف رئيس الأساقفة الجديد، فى خطاب تنصيبه بكاتدرائية جميع القديسين اليوم الثلاثاء: "تقدم الكنيسة خدمة اجتماعية وتعليمية وطبية وثقافية، تخدم المجتمع بكل أطيافه بلا تمييز على أساس جنس أو طائفة أو دين".

وأكد: "سوف تستمر الكنيسة فى دعم الفقراء والمعوزين والمهمشين وذوى الهمم وتهتم بشكل خاص باللاجئين، من خلال مؤسسة الرعاية الأسقفية والتى تضع نصب عينيها تنمية المجتمع وبنائه لينهض بسواعد أبنائه وبناته ويحقق الرخاء لأفراد المجتمع".

وشدد المطران الجديد: "نحظى بتشجيع الدولة المصرية فى عملية بناء الإنسان المصرى، وهو ما نراه واضحا فى العمل الدؤوب لرئيس جمهوريتنا عبد الفتاح السيسى، الذى يعمل بكل جد من أجل بناء مجتمع متقدم ناهض يقبل فكر الآخر ويقود الى تنمية شاملة".

واعتبر رئيس الأساقفة الجديد، أن دعوة الرب تمثل علاقة شخصية، مشيرا إلى أن رؤية الكنيسة الأسقفية محورها الأساسى علاقة شركة قوية حقيقية مع الله، بهذا تتحقق نهضة روحية فى كنائسنا وهى نهضة لا تحدث إلا من خلال علاقة قوية ولصيقة مع الله القدير بالروح القدس الذى يختارنا ويدعونا لنذهب ونأتى بثمر ويدوم ثمرنا.

وأكد المطران سامى: "تهتم الكنيسة بالتعليم والتلمذة من خلال برامج الخدمة المختلفة بها وكلية اللاهوت الأسقفية المتميزة والتى تخدم الإقليم من خلال التعليم اللاهوتى بمصر فى مختلف فروعها فى القاهرة والإسكندرية والمنيا وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، وأيضا تساهم فى التعليم اللاهوتى فى السودان من خلال معهد جبال النوبة ومن خلال علاقة الصداقة التى تربطنا بالسودان وجنوب السودان".

ولفت المطران سامى إلى إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، ومقره فى مصر يخدم عشرة دول وهى الجزائر، تونس، ليبيا، تشاد، موريتانيا، إريتريا، إثيوبيا، جيبوتى والصومال مشددا: "علينا أن نقدم خدمة مؤثرة فعالة نشهد فيها عن عمل الرب فى الإقليم الجديد: إقليم الإسكندرية".

واختتم: "صلاتى فى بداية خدمة جديدة يشرفنى الرب ويوكلنى عليها فى إقليم الإسكندرية وإيبارشية مصر أن أقدم كل ما استطيع من إسهام فى الأبعاد المختلفة للخدمة فى الكنيسة مع زملائى القسوس والشمامسة والخدام العلمانيين والعاملين بالإقليم والأبروشية، فى عمل روحى واجتماعى وثقافى وتعليمى وطبى بروح مسكونية فيها تعاون مع كل الكنائس وبروح الحوار والمحبة المتبادلة داخل مجتمعنا المصرى العظيم وكل مجتمعات الإقليم فى شمال إفريقيا والقرن الإفريقى".