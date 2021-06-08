"الزراعة": الدلتا الجديدة تقلل فاتورة الاستيراد وتحقق قدر من الاكتفاء الذاتى

أكد الدكتور نعيم مصيلحى، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، أهمية مشروع الدلتا الجديدة، موضحًا أن هذا المشروع يضمن تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى النسبى للسلع، ويحقق الأمن الغذائي، ويقلل فاتورة الاستيراد، وعلى رأسها تقليل استيراد القمح والذرة الصفراء واللحوم الحمراء والعدس والفول.

وأضاف مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن من أهداف مشروع الدلتا الجديدة توفير فرص عمل جديدة، قائلا: "ممكن أن تسمح بتوظيف 5 ملايين نسمة، حيث يتضمن المشروع زراعة 2.2 مليون فدان".

وأوضح مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، أنه تم ضغط زمن للمشروع لتنفيذه خلال عامين، لافتًا إلى أن هناك اجتماع أسبوعى للإعداد الجيد والتخطيط بجانب تحديد مسارات ونقل المياه، موضحًا أن هناك جدية فى التنفيذ.

وأشار مستشار وزير الزراعى للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، إلى أن الأراضى التي سيتم تنفيذ المشروع عليها قريبة من العمران، فهى قريبة من الجيزة والإسكندرية ومطروح والبحيرة والمنوفية، وهذا يسهل نقل المعدات والإمكانيات اللازمة لعمل البنية التحتية للمشروع.