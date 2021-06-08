نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدينة نور بمقدم حجز أقل من 35 إلف جنية تعرف على أسعار وشروط الحجز في مدينة نور وأنظمة السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مدينة نور 2021 يعد مشروع نور كابيتال جاردنز نور خطوة جديدة في تطوير المنطقة بأكملها ، وخلق فرص استثمارية واعدة للمنطقة وجميع مناطق الجذب المحيطة بها. سيمثل النموذج الجديد لمدينة القرن الحادي والعشرين ، ويوفر مستوى جديدًا من الإسكان الحديث الشامل ، ويحسن حياة المجتمع في بيئة صحية ، ويشكل نموذجًا جديدًا للتنمية المستدامة ، ويصبح إحدى مدن الجيل الرابع.

وستشمل هذه المدينة :

ستمثل أحدث التقنيات الجديدة في العالم ، من خلال التعاون مع أكبر شركة ومكتب لتطوير المدن الذكية في العالم ، نقلة نوعية في التفكير التخطيطي. نور هي مدينة جديدة ، شبيهة بالمدينة التي طورتها مجموعة طلعت مصطفى ، لكن بأفكار أكثر حداثة ، مدينة خضراء ذكية مبنية على 5000 فدان من الأرض.

كن نقلة نوعية في خريطة التنمية العقارية في مصر.

الموقع الاستراتيجي:

يقع المشروع أمام مطار العاصمة الجديدة الدولي. يمتد مباشرة إلى طريق السويس ، ويبلغ طول الواجهة 2.7 كيلومتر. وهو قريب من الطريق الدائري الإقليمي وكلاهما (هليوبوليس الجديدة ، الشروق ، مدينتي والقاهرة الجديدة).

المنطقة السكنية:

توفر نور سيتي مجموعة متنوعة من خيارات الإسكان ، بما في ذلك الشقق والاستوديوهات ذات الأحجام المختلفة ، من 63 مترًا مربعًا إلى أنواع مختلفة من الفلل (الفلل المستقلة ، والتوين هاوس ، والتاون هاوس) ، مما يضمن تلبية احتياجات المعيشة المختلفة. في تصميم الوحدات السكنية ، بالإضافة إلى اعتبار أن جميع الوحدات بها أكثر من واجهة ، مما يسمح للمقيمين بالاستمتاع بأكبر مساحة ، فهي تراعي أيضًا أفضل استخدام لأشعة الشمس ونضارتها من خلال التقسيم الذكي للمساحة والمساحة الداخلية لكل منها الوحدة الهواء والمناظر الخضراء الخلابة. يراعي التخطيط التنفيذ المرحلي ، فكل مرحلة لها جزء مخصص للمنطقة السكنية وخدماتها ، بالإضافة إلى جزء من الخدمات الإقليمية ، لضمان السكن في المشروع من اليوم الأول ، بظروف معيشية مختلفة.

سكان المشروع. حي المباني السكنية:

تشتهر المباني السكنية في مدينة النوير بتصميمها المعماري الحديث وتنوع مساحات الوحدات ، وهي مصممة لتلبية جميع الاحتياجات والأذواق.

توجد مساحات خضراء كبيرة وحدائق ومسارات للمشي والدراجات ونزهات ومناطق لعب للأطفال في وسط المنطقة السكنية ؛ ولكل مبنى مساحة مخصصة لوقوف السيارات.

تنقسم مساحة البناء إلى 7 مراحل ، كل مرحلة لها سمات معمارية خاصة ، ومتصلة ببعضها البعض من خلال الطرق والممرات المحيطة والخدمات المميزة لكل منطقة ، وتبعد خطوات قليلة عن كل وحدة سكنية في المشروع.

مركز خدمة المجتمع :

المفهوم التصميمي للمشروع يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التنوع والتكامل والاستدامة. ترتبط كل منطقة سكنية بمركز خدمة حي على بعد خطوات قليلة من جميع المناطق السكنية. يضم مركز الحي مجموعة متنوعة من الخدمات الأساسية (حضانة ومحلات تجارية) ومغاسل ومخابز ومسجد وصيدلية وغيرها) والعديد من المساحات المفتوحة للنزهات وترتبط الأحياء بالمساحات الخضراء ومسارات المشي والأرصفة لتوفير بيئة معيشية صحية .