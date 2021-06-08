خلف الحبتور فى رسالة لـ مصر: دي أرض مبروكة.. و ابتليت بحبكم «فيديو»

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تحدث رجال الأعمال الإماراتى، خلف الحبتور، مع الإعلامي والمحامي الكبير، خالد أبو بكر، عن استثماره فى مصر، ومدى حبه لها، وارتباطه بأهلها الطيبين.

دوت الخليج، ينشر المحادثة التى جمعت رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، والمحامي الشهير، خالد أبو بكر، فى إحدى الفنادق، حيث تطرق الحديث عن مصر، وأكد مدى حبه واعتزازه بهذا البلد.

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يعبر عن حبه لـ مصر

وقال رجل الأعمال الإماراتى، العروف بحبه الشديد لمصر، فى الفيديدو المصر:" مصر أرض مبروكة فهى أرض سيدنا يوسف، فأنتم مبروكين".

كما دعا الإماراتي خلف الحبتور، رجال الأعمال الاستثمار فى مصر، مؤكدًا على أنها تنعم بالاستقرار، ومناخ جيد للنجاح.

وتابع رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور:" أنا ابتليت بحكم وبعشق المصريين، فهم إخوانا وغالييين علينا".

خلف الحبتور أشهر رجال الأعمال فى العالم العربي

خلف بن أحمد الحبتور (1949-)، ملياردير إماراتي من دبي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين. وهو عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي وفي مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري عضو في كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفرد والعضو غير الأمريكي الوحيد في مجلس الحكام العالمي للمنظّمة الأمريكية المتحدة للخدمات (USO) ما بين 1994 و1997، واستثماراته تتكون أغلبها من الإنشاءات العقارية.