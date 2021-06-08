/635151/عبدالوهاب-خليل-يطالب-بتثبيت-العاملين-بمديرية-الصحة-بالجيزة-واللجنة-توصي-بحضور-وزير-القوى-العاملة-فيديو

قدم النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، الشكر لرئيس لجنة القوى العاملة النائب عادل عبد الفضيل وجميع اعضاء هيئة المكتب، لإدراج طلب الاحاطة الخاص بتثبيت العاملين بمديرية الصحة، مشيرا إلى أنه تم التقدم بالبرلمان السابق بطلبات احاطة مشابهه لهذا الطلب من قبل اعضاء نواب الجيزة من أجل حل هذا الموضوع.

اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان جاء ذلك اثناء مناقشة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن تثبيت العاملين بمديرية الصحة، مضيفا إلى وجود بعض الإجراءات المعقده على الجهات الادارية. ولفت عضو مجلس النواب، عبدالوهاب خليل، إلى أن وجود إستمارات الصرف للموظفين كان يتم اصدارها سنويا، ولكن تغير الوضع وتمت المطالبة بتقديم استمارات صرف عن كل شهر لكل سنة، وهذا الامر في غاية الصعوبة، مشيرا إلى انه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من اجل إيجاد حلول والذي نسعى جاهدين كنواب من عليها لإنهاء هذه الأزمة. من جانبه، دعا رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عادل عبدالفضيل، وزير القوى العاملة للحضور إلى اجتماع اللجنة والتباحث وفتح النقاش حول الأمر، والرد على الأسئلة المطروحة فى نص طلب الإحاطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبدالوهاب خليل يطالب بتثبيت العاملين بمديرية الصحة بالجيزة واللجنة توصي بحضور وزير القوى العاملة «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.