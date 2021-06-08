/635153/سيف-الدين-الجزيري-يكشف-مصيره-مع-الزمالك-فيديو

كشف سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار من صفوف المقاولون العرب خلال فترة الإنتقالات الماضية ، عن مصير إستمراره داخل القلعة البيضاء للموسم المقبل ويرصدها دوت الخليج.

وقال سيف الدين الجزيري في تصريحات لموقع تونسي : " جلست مع مسئولي الزمالك وتحدثنا بشأن الإنتقال لصفوف الفارس الأبيض".

سيف الجزيري يوضح موقفه من الإنتقال للزمالك

وعن إمكانية تجديد تعاقده مع الزمالك علق سيف الجزيري ضاحكا : " لا بأس بقدرة ربي لأباس ".

وتابع الجزيري :" مواجهة الجزائر مواجهة قوية للغاية خاصة أنها منافس قوي وبطل كأس الأمم الإفريقية الماضية، وأعتقد انها ستكون مواجهة قوية ، واتمنى إستغلال المواجهة بشكل جيد من أجل الإستعداد للفترة المقبلة".

الزمالك ينوى شراء عقد سيف الدين الجزيري

ويستطيع الزمالك شراء سيف الدين الجزيري بشكل نهائي بعد دفع 12 مليون جنيه لنادي المقاولون إستغلالا لتفعيل بند الشراء في عقد الإعارة المبرم بين الطرفين. و خاض سيف الجزيري مع الزمالك هذا الموسم 22 مباراة في البطولات المحلية بإجمالي 19 لقاء فى الدورى و مواجهتين فى كأس مصر، استطاع تسجيل 4 أهداف و صناعة 2 أسيست.

وشارك محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

عبدالشافي جاهز للمباريات المقبلة

وأصبح عبد الشافي جاهزا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة بعضلة السمانة وانتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق.

شيكا وحفني يواصلان التأهيل في الزمالك

وفي سياق متصل واصل محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني وحازم إمام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق.

وخاض ثلاثي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم بالنادي على هامش التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.