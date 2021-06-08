مدبولى : الشباب المصرى فى عهد الرئيس السيسى يحظى بدعم غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن الشباب المشارك فى منحة "ناصر" للقيادة الدولية والبالغ إجمالى عددهم 120 شابا وشابة من 51 دولة فى 3 قارات "إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية"، بحضور اللقاء الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.





واستهل الدكتور مصطفى مدبولى، حديثه بالترحيب بالشباب المشارك فى منحة ناصر للقيادة الدولية، مشيرًا إلى أن مصر تفخر باستقبال قيادات شابة من ثلاث قارات فى إطار هذه المنحة، ودعا مدبولى المشاركين إلى تعظيم الاستفادة منها، موضحاً أن تلاقى الحضارات والثقافات المختلفة من شأنه أن يصقل الخبرات الحياتية والعملية للمشاركين.

وأكد مدبولى الأهمية المتزايدة التى يوليها القادة والمسؤولون على مستوى العالم لتمكين الشباب فى مختلف مناحى الحياة وإشراكه فى عملية اتخاذ القرار، مضيفاً أن الشباب أصبح له اليوم فرصة أكبر من أى وقت مضى لتقلد المناصب القيادية، لافتاً إلى أن الشباب المصرى فى عهد الرئيس السيسى يحظى بدعم غير مسبوق.

ودعا رئيس الوزراء الشباب المشارك إلى الاطلاع خلال إقامتهم فى مصر ولقائهم بالمسؤولين وزياراتهم الميدانية على الجهود التى تبذلها الدولة المصرية من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق طفرة تنموية فى البلاد، فضلاً عن تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة، كما حث الشباب على أن يكونوا سفراء مصر لدى بلادهم، ونقل هذه الصورة الإيجابية عن مصر الجديدة.

من جانبه، أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هذه المنحة التى تنظمها الوزارة تأتى تحت شعار "تعاون الجنوب جنوب" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 1 إلى 16 يونيو 2021، ويتم خلالها تنظيم عدد من اللقاءات مع المسؤولين، وزيارات ميدانية لتعريف الشباب بالحضارة المصرية، والتعرف عن قرب على الإنجازات التى حققتها الدولة خلال الفترة الماضية، ورؤيتها للتنمية الشاملة للفترة المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك انعكس بشكل إيجابى وملحوظ على انطباعات المشاركين، مما يشجع على الاستمرار فى تنظيم هذه المنحة مستقبلاً.

عقب ذلك فتح رئيس الوزراء الحوار مع الشباب الحضور، والذين أعربوا عن اعتزازهم وتقديرهم للمشاركة فى هذه المنحة، واصفين إياها بنقطة تحول فى حياتهم، لاسيما وأن مصر تمثل دولة ذات خصوصية بالنسبة لدولهم، لما كان لها من دور كبير فى دعم السلام والاستقرار والتنمية فى بلادهم منذ فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وحتى اليوم، معربين عن أملهم فى استمرار تقديم هذا الدعم وبشكل خاص للشباب، كما أبدوا إعجابهم الشديد بالتجربة المصرية الحديثة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقدموا بخالص الشكر لمصر قيادة وحكومة وشعباً.

وفى ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء ترحيبه بالشباب المشارك فى منحة ناصر للقيادة الدولية، آملا أن تكون المنحة سبيلا لتحقيق أهدافهم، واختتم حديثه لهم قائلاً "المستقبل لكم".