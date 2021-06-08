أسامة ربيع: قناة السويس سجلت أرقاما قياسية جديدة فى عبور السفن 

جدة - نرمين السيد - وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز" مع برنامج مال وأعمال تقديم الإعلامية دينا سامى، إن إجمالى عدد السفن التى مرت قبل إنشاء قناة السويس الجديدة بلغ 86 ألف سفينة، وبعد افتتاح القناة الجديدة مرت 90 ألف سفينة بنسبة زيادة 4.7%.

وأضاف ربيع أن عائد القناة بالدولار قبل افتتاح القناة الجديدة كان 26 مليار دولار وبعد افتتاح قناة السويس الجديدة وصل إلى 27 مليارا و400 مليون دولار بزيادة 5%.

وأوضح أن السفن كان تمر من قناة السويس فى 22 ساعة والآن تستغرق 11 ساعة فقط فى المرور، مؤكدا أنه الآن يمكن تحويل مسار السفن من قناة لقناة طبقا لما يقتضيه الموقف.

ولفت إلى أنه عندما جنحت السفينة (إيفر جيفين) فى القناة الجديدة تم القيام بتحويل المسار إلى القناة القديمة، مشيرا فى هذا الإطار إلى أن قناة السويس الجديدة هى التى وفرت هذه الحرية فى التعامل.