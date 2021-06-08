فيديوجراف .. 7 سنوات من التنمية فى الصعيد

جدة - نرمين السيد - نجحت الدولة المصرية فى السنوات الـ7 الأخيرة، فى مد شرايين التنمية فى محافظات الصعيد، بعد أن ظلت بعيدة عن أعين الدولة لعقود، لتظهر معالم الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وبلغ عدد المشروعات التى أقامتها الدولة المصرية على مدار 7 سنوات، فى محافظات الوجه القبلى 4.446 مشروعا، بتكلفة وصلت إلى 296 مليار جنيه. وأكدت وزارة التخطيط، أن إجمالى عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها والجارى تنفيذها منذ خلال 7 سنوات من يوليو 2014 وحتى يونيو 2021، بلغ 2343 مشروعا اكتمل تنفيذه بتكلفة حوالى 51 مليار جنيه. كما وصلت مشروعات معالجة الصرف الصحى بمحافظات الصعيد إلى 54 مشروعا، بتكلفة 1.8 مليار جنيه، بينما بلغت تكلفة مشروعات الإسكان 82.9 مليار جنيه، كما وفرت نحو مليونى فرصة عمل لأبناء الصعيد.

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