مطران الفيوم يرأس اليوم السابع من احتفالات نهضة القديس الأنبا إبرام

جدة - نرمين السيد - وألقيت عظة موضوعها عن محطات فى حياة القديس الأنبا إبرام نتعلم منها وعقب العظة تم تطييب جسد القديس الأنبا إبرام والتمجيد. وتم بث العشية على صفحة البث المباشر لإحتفالات الأنبا إبرام بدير الأنبا إبرام.

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