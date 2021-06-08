«شكاوى النواب» توافق على إنشاء مراكز تدريب مهنى لأطفال الشوارع

جدة - نرمين السيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل اللجنة، على الاقتراح المقدم من النائبة آيات الحداد، بشأن إنشاء مراكز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية لأطفال الشوارع.





وقالت الحداد إن المقترح يهدف إلى احتواء أطفال الشوارع وحمايتهم ويحافظ على المجتمع، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال ضحايا يتعرضون للتسول والتحرش، وإنشاء مراكز تدريب مهنى أمر ضرورى لتقوم بتأهيلهم وتدريبهم وتعلمهم مهنة.

وطالبت الحداد بإجراء تحليل DNA لأطفال الشوارع، مما قد يساعد أهاليهم فى التعرف عليهم، وهو ما سيكون له آثار إيجابية على هؤلاء الأطفال، وأشارت إلى أن هناك قوانين تستهدف الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، ويمكن الاستفادة منها فى هذا الصدد، مثل قانون صندوق الوقف الخيرى الجديد الذى ناقشه مجلس النواب.

من جانبه، قال ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، إن جهود كبيرة تبذل للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، وحماية هؤلاء الأطفال، كما أن هناك فرق تدخل سريع تنزل الشوارع للحد من الظاهرة، وللقيام بتأهيل هؤلاء الأطفال.

ودعت لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى تكاتف الجهود للحد من ظاهرة أطفال الشوارع، وأنه يمكن عمل بروتوكول تعاون وتنسيق بين وزارتى التضامن والأوقاف، بعد إصدار قانون صندوق الوقف الخيرى.

فى سياق متصل، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح المقدم من النائبة منى عمر، بشأن إدراج كتاب شخصية مصر للدكتور جمال حمدان ضمن المناهج الدراسية بالمدارس، كما وافقت على الاقتراح المقدم من النائب أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء المدرسة الفنية التجارية بقرية الواسطى بمركز الفتح التابع لمحافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عيد حماد، بشأن إنشاء مبنى ثانوى بمدرسة الشهيد مصطفى نصار الرسمية لغات بمدينة 15 مايوالتابع لمحافظة القاهرة بعد العرض على هيئة المجتمعات العمرانية.