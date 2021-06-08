هل يغيب عن اليورو ..إصابة بنزيما فى تفوق فرنسا على بلغاريا بالشوط الأول.. فيديو

سوء حظ غريب يصادف الدولى الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسبانى مع منتخب الديوك، وبات اللاعب العائد لصفوف منتخب بلاده بعد غياب 7 سنوات تحت تهديد عدم المشاركة فى يورو 2020، وذلك بعد إصابته فى مباراة بلغاريا المقام الأن فى عضلة الفخذ ومغادرته الملعب فى الدقيقة 40، وهى المباراة الثانية له بعد العودة، وهو الذى فى المباراة الأولى اهدر ركلة جزاء.

ونجح منتخب فرنسا في إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره البلغارى، بهدف دون مقابل، في المواجهة الودية المقامة بينهما حاليا على ستاد "دو فرانس"، في ختام تحضيرات "الديوك" لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتي ستنطلق في 11 يونيو الجاري.

سجل أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة هدف التقدم بشكل رائع لمنتخب فرنسا بالدقيقة 29 من زمن المباراة.

واضطر ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، إجراء تبديل اضطرارى بعد تعرض كريم بنزيما للإصابة فشل على إثرها في استكمال اللقاء ليشارك أوليفيه جيرو بدلا منه في الدقيقة 39 من زمن اللقاء.

ويخوض منتخب فرنسا لقاء بلغاريا بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بافارد، فاران، كيمبيمبي، هيرنانديز

خط الوسط: توليسو، كانتي، بوجبا

خط الهجوم: جريزمان، بنزيما، مبابي

ويستهدف ديديه ديشامب مدرب فرنسا، من ودية بلغاريا، الاستقرار علي التشكيلة الأمثل، التي سيخوض بها منافسات يورو 2020، وذلك بعد النجاح في أول إختبار ودي بالقائمة المستدعاة للمسابقة القارية.

ويملك ديشامب تشكيلة مميزة، تعزز من أمال فرنسا في المنافسة علي لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية، في ظل تواجد لاعبين أمثال أنطوان جريزمان وكيليان مبابي وكريم بنزيما ونجولو كانتي وبول بوجبا.

ويلعب منتخب فرنسا فى يورو 2020، ضمن منافسات المجموعة السادسة، التى يطلق عليها مجموعة الموت، نظرا لتواجد منتخبى ألمانيا والبرتغال حامل لقب النسخة الأخيرة، بجانب منتخب المجر.

ويبدأ المنتخب الفرنسي مشواره فى أمم أوروبا المقبلة، بمواجهة نظيره الألماني يوم 15 يونيو، ثم يلعب مع المجر يوم 19، وأخيرا يواجه المنتخب البرتغالى يوم 23 من نفس الشهر.

وكان منتخب فرنسا قد تغلب علي ويلز بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت الطرفين 2 يونيو الماضي.

كريم بنزيما

جريزمان

منتخب فرنسا

إصابة بنزيما