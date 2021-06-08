/635154/مرثا-محروس-صندوق-الطوارئ الطبية-سلاح-جديد-للتصدي-للكوارث-والأزمات-الطبية-فيديو-وصور

قالت النائبة مرثا محروس ، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ، بمثابة سلاح جديد أدركته القيادة المصرية للتسلح به أمام الكوارث، التي تهدد صالح وحياة المواطنين المصريين، سواء كان مهمتة دعم وتوفير الأدوية ،أو علاج لكل الحوادث الكبري التي تطرأ على الملف الصحي الحيوي داخل الدولة المصرية، دون أن يكون مقيد بموازنة .

قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية

وأشارت النائبة مرثا محروس ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى أن القيادة المصرية أدركت أهمية هذا الملف الكبير الذي نستطيع أن نعول عليه فى ادارة الأزمات القادمة، مؤكدة أن يكون درس لنتعلم منه كيف تدار الأزمات؟، وكيف نكون قادرين على مواجهاتها متحصنين بأسلحة جديدة؟.

دوت الخليج يرصد ما جاء على لسان النائبة مرثا محروس بشأن أنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

ولفتت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى أن فيروس كورونا المستجد لم يفرق بين الدول وبعضها الكبيرة منها والنامية، بل اجتاح العالم اجمع،مشددة أنه كان بمثابة مرآة عاكسة كشفت قدرة الدولة المصرية على إدارة ملف الأزمات و الكوارث، فضلا عن قدرة الاطقم الطبية المخلصة الوطنية.

الاطقم الطبية

ووجهت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، تحية شكر وتقدير لكل الأطقم الطبية ولكل من ساهم فى انقاذ حياة المصريين، مثمنة هذا العمل الوطني كملحمة تاريخية سيذكرها التاريخ .

اقرا ايضا:عبدالوهاب خليل يطالب بتثبيت العاملين بمديرية الصحة بالجيزة واللجنة توصي بحضور وزير القوى العاملة «فيديو»

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة ورفع أعمال الجلسات حتي الأحد المقبل.