/635155/النواب-يوافق-على-فرض-2 رسوم-على-سعر-بيع-مستحضرات-التجميل-المستوردة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة.

وتضمنت المادة (10) من قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، عى موارد دعم الصندوق،منها المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، إضافة إلى 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة،فضلا عن 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.

كما تضمنت المادة 10 من موارد دعم صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، نسبة 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان،إضافة إلى المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

وشملت المادة 10 من موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة،إضافة عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية، إضافة إلى الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة. ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.