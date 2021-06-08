/635156/أكرم-توفيق-هدفنا-الوصول-لنهائي-الأولمبياد-وحققنا-الفوز-على-البرازيل-سابقا

أكد أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي والمنتخب الأولمبي أن اللاعبين يريدون إثبات أنفسهم خلال مواجهات طوكيو القادمة من أجل خوض رحلة إحتراف خارجية أو العودة للمشاركة أساسيا مع ناديه خلال تصريحات يرصدها دوت الخليج.

وقال توفيق خلال تصريحات عبر المركز الاعلامي لاتحاد الكرة: " الأجواء داخل معسكر الفراعنة جيدة، والكل يتدرب بأقصى ما لديه، كامل الأفراد داخل المنتخب في غاية التركيز للبطولة القادمة ، والنسخة المقبلة من الأولمبياد يريد خلالها كل لاعب يريد أن يثبت نفسه ويحقق حمله ويخرج للاحتراف أو يعود لناديه ويشارك".

تصريحات أكرم توفيق قبل مباراة طوكيو

وتابع أكرم عن القرعة: " يجب أن نلعب برجولة وروح عالية ، سبق وواجهنا المنتخب البرازيلي من قبل، فلا يوجد اختلاف بينه وبين المنتخبات المتواجدة معنا في المجموعة".

وأضاف: "(هنموت نفسنا) حتى نلعب نهائي البطولة، بالنسبة للمجموعة فهي منتخبات كبيرة ولكن إن شاء الله سنتفوق، نحن لا نقل عنهم في شيء، 11 ضد 11، وكل لاعب سيقوم ببذل أقصى جهد له من أجل تحقيق ميدالية طال إنتظارها ".

أكرم توفيق: سنقاتل من أجل الوصول للنهائي

وواصل لاعب وسط الأهلي: " سنلعب على النهائي في بطولة طوكيو القادمة و سنجتهد من أجل حصد ميدالية في الأولمبياد، ولن نعود بالميدالية البرونزية أو الخروج المبكر، سنظهر للعالم أجمع أننا أننا منتخب محترم".

واختتم تصريحاته: " الجهاز الفني هو المختص بإختيار اللاعبين ، وأي لاعب يكون متواجد في التشكيل والأولمبياد أتمنى له التوفيق لأننا نمثل الفراعنة".

قائمة المنتخب الأولمبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد.

خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.