/635157/خارجية-النواب-تزف-بشرة-سارة-لأهالي-قنا-ومحافظات-الصعيد

اكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ان اللجنة تزف بشرة سارة لأهالي محافظة قنا ومحافظات الصعيد ان غدا الاربعاء الموافق ٩ من يونيو ،سيشهد افتتاح مكتب تصديقات وزارة الخارجية بمحافظة قنا ،مشيرا إلى أنه حلم تمناه اهالى المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، حيث لم يكن هناك مكتب للتصديقات بتلك المحافظة مما كان له الاثر فى معاناة الاهالى وانتقالهم لأقرب مكتب فى محافظة سوهاج، وكذلك ابناء المحافظات المجاورة .

مكتب تصديقات الخارجية

واضاف النائب كريم درويش،رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ان اللجنة تبنت هذا المطلب العادل لأهالي الصعيد ،وفق اختصاصاتها وعقدت العديد من الاجتماعات مع ممثلى وزارة الخارجية للوقوف على ملابسات عدم افتتاح المكتب ،فى ضوء اشتراطات الوزارة آنذاك بتوفير الاحتياجات اللوجستية والفنية وتوفير مقر او استراحة لموظفى المكتب من العاملين بالوزارة بالقاهرة،كما استطاعت اللجنة التوصل لقيام ابناء محافظة قنا بالعمل بالمكتب والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة لتوفير الاحتياجات اللوجستية .

دوت الخليج يكشف عن بشرى سارة لأهالي الصعيد

التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وثمن رئيس خارجية النواب، النائب كريم درويش، التنسيق الذى تم بين جميع الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارتى الخارجية والتنمية المحلية ومحافظة قنا وممثليها فى مجلس النواب واعضاء لجنة العلاقات الخارجية لرفع المعاناة عن أهالي الصعيد الذين توليهم الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماما كبيرا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق من قبل .

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وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة ورفع أعمال الجلسات حتي الأحد المقبل.