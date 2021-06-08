محمد إسماعيل يعلن موافقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قانون الطوارئ الطبية «فيديو»

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أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن موافقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء على لسان النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بشأن موافقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.

النائب محمد إسماعيل يعلن موافقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قانون الطوارئ الطبية

وقال عضو مجلس النواب، محمد إسماعيل، خلال الجلسة العامة بالبرلمان:" أوافق باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية من حيث المبدأ، كما نشكر اللجنة المكونة من لجنة الصحة والخطة والموازنة على تقديم تقرير وافى، مؤكدًا على أهمية الصناديق الخاصة فى مواجهة الكوارث والأزمات، باعتبارها توفر التمويل اللازم لعلاج أى أزمات أو كوارث".

محمد إسماعيل: الصندوق لديه آليات مستمرة لتمويل الخدمات

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، محمد إسماعيل:" العالم عقب انتشار وباء كورونا تأثر بشكل كبير سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، إذ يعد هذا المرض عابر للقارات، والصندوق يساهم بدوره فى مواجهة الأزمات، خاصة أن الموازنة العامة للدولة لا يوجد بها بنود لمواجهة مثل تلك الكوارث والأزمات.

وأضاف عضو مجلس النواب، محمد إسماعيل، خلال الجلسة العامة، حديثه قائلًا:" الصندوق يوجد به آليات مستمرة لتمويل الخدمات الطبية للمواطنين خاصة فى العلاج والتأهيل، بعيدًا عن الاحتياجات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة".

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، محمد إسماعيل، إلى عدد من الملاحظات، ومنها ما يتعلق بضرورة تبسيط الهياكل الخاصة بإدارة الصندوق، حتى لا يحدث ازدواجية بين الاختصاصات، مضيفًا:" خاصة أن وجود مجلس إدارة ومجلس أمناء قد يزيد على كاهل الصندوق، مطالبًا أثناء المناقشة بتبسيط الهيكل الإدارى.