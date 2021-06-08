/635159/محمود-بدر-يدعو وزارة-الصحة-بإطلاق-مبادرة-لزيادة-غرف-الرعاية-المركزة-بالجمهورية-فيديو
رصد موقع دوت الخليج كلمة النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، حيث أعلن موافقته على مشروع قانون إنشاء صندوق الطواريء الطبية من حيث المبدأ، مطالبا بضرورة التركيز على ملف الرعايات المركزة بسبب معاناة المواطنين عند حاجة الدخول إليها.
جاء ذلك أثناء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس الجلسة ، لمناقشة قانون إنشاء صندوق الطوارىء الطبية، منوها باهمية إطلاق وزارة الصحة المصرية مبادرة لزيادة غرف الرعاية المركزة بالجمهورية.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب النائب محمود بدر، إلى أن المبادرات الرئاسية نجحت في تحقيق مبتغاها وأهدافها، وعلى وزارة الصحة أن تقوم بإطلاق مبادرة خاصة بها بزيادة الرعايات المركزة ومضاعفة أعدادها.
وأضاف عضو التنسيقية، أنه على وزارة الصحة الإنتباه للإدارة القائمة على منظومة التامين الصحي، حيث يوجد بها بعض السلبيات، موجها النظر إلى أزمة الصيادلة التي تم مناقشتها سابقا بالبرلمان ولم يتم إتخاذ أي قرار او خطوة للوقوف على حلها، الأمر الذي يضعنا في مشاكل، لذلك أطالب من وزارة الصحة بأن يتم موافتنا بكل ما يتعلق بالأمر.
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