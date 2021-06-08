/635160/الإصابة-قد-تبعد-كريم-بنزيمة-عن-فرنسا-في-اليورو-تفاصيل

ويخضع كريم بنزيمة لأشعة رنين من أجل الوقوف على حجم الإصابة التي لحقت به خلال المواجهة الودية أمام منتخب بلغاريا ضمن إستعدادت الديو لمواجهات اليورو القادمة، والتي تشير نتائجها الأولية حسبما علم دوت الخليج بغياب اللاعب عن صفوف المنتخب الفرنسي خلال مواجهات اليورو.

ومن المقرر أن يتحدد الموقف النهائي من خوض كريم بنزيمة مواجهات المنتخب الفرنسي في بطولة يورو المقبلة خلال الساعات المقبلة.

تشكيل فرنسا لمواجهة بلغاريا

لوريس في حراسة المرمي، بافارد، فاران، كيمبيمبي، هرنانديز، كانتي، بوجبا، توليسو، جريزمان، مبابي، بنزيما".

تشكيل بلغاريا لمواجهة فرنسا

وأعلن بيتروف عن تشكيل بلغاريا الذي جاء كالتالي: ناوموف في حراسة المرمي، توريتسوف، أنتوف، هريستوف، بوزيكوف، ليليان لييف، تشوتشيف، كرايف، يانكوف، أتاناس لييف، ديسبودوف".