- 1/2
- 2/2
/635160/الإصابة-قد-تبعد-كريم-بنزيمة-عن-فرنسا-في-اليورو-تفاصيل
تعرض كريم بنزيما لاعب ريال مدريد والمنتخب الفرنسي لإصابة تبدو خطيرة خلال مواجهة الفريق أمام بلغاريا في إطار المباريات الإستعدادية للديوك لخوض مواجهات يورو القادمة 2020 والتي تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويخضع كريم بنزيمة لأشعة رنين من أجل الوقوف على حجم الإصابة التي لحقت به خلال المواجهة الودية أمام منتخب بلغاريا ضمن إستعدادت الديو لمواجهات اليورو القادمة، والتي تشير نتائجها الأولية حسبما علم دوت الخليج بغياب اللاعب عن صفوف المنتخب الفرنسي خلال مواجهات اليورو.
ومن المقرر أن يتحدد الموقف النهائي من خوض كريم بنزيمة مواجهات المنتخب الفرنسي في بطولة يورو المقبلة خلال الساعات المقبلة.
تشكيل فرنسا لمواجهة بلغاريا
لوريس في حراسة المرمي، بافارد، فاران، كيمبيمبي، هرنانديز، كانتي، بوجبا، توليسو، جريزمان، مبابي، بنزيما".
تشكيل بلغاريا لمواجهة فرنسا
وأعلن بيتروف عن تشكيل بلغاريا الذي جاء كالتالي: ناوموف في حراسة المرمي، توريتسوف، أنتوف، هريستوف، بوزيكوف، ليليان لييف، تشوتشيف، كرايف، يانكوف، أتاناس لييف، ديسبودوف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإصابة قد تبعد كريم بنزيمة عن فرنسا في اليورو.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.