/635161/بعد-تحقيق-حلمها-بزيارة-مصر-تنسيقية-شباب-الأحزاب-تودع-الأمريكية-جلوريا
ودعت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ،السيدة الأمريكية جلوية لافتة إلى أن مصر كانت المحطة الأخيرة التي حملت أحلام السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان، أرض الكنانة التى ودعت السيدة الأمريكية المحبة لمصر مع ذكريات تدفن بجانبها.
وداعا جلوريا
ولفتت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى أن الزيارة لم تكن عادية في حياتها، بل كانت وداعًا أخيرًا، أو كما يقال مسك الختام.
قدمت السيدة جلوريا نموذجا للإرادة والتحدي والوفاء فبرغم المرض الشديد عبرت نصف العالم هي وأسرتها لتحقيق حلمها لتثبت أن الأحلام والأمنيات ممكنة.
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وتجدر الاشارة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،قامت بالتواصل مع “داستن فيتالي “ ابن السيدة الأمريكية جلوريا، والتي أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته، كما أبلغتهم التنسيقية بأنها ستكون في انتظارهم فور وصولهم إلى المطار.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تٌعد برنامج متكامل للسيدة
وبدأت "التنسيقية" بإعداد برنامج سياحي متكامل يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التي لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.
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