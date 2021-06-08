/635163/أحمد-مقلد-يؤكد-تقدم-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-بعدد-من-التعديلات-المتعلقة-بهيكل-صندوق-الطوارئ-الطبية-فيديو

تحدث النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.

دوت الخليج، يتناول فى الخبر التالى ما ذكره النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ما يتعلق بصندوق الطوارئ الطبية الذى تم مناقشته فى البرلمان اليوم.

أحمد مقلد يعلن موافقة تنسيقية شباب الأحزاب على قانون الطوارئ الطبية

وقال عضو مجلس النواب، أحمد مقلد:" بأسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، المتعلق بإنشاء صندوق الطوارئ الطبية".

احمد مقلد يقدم عدد من الملاحظات بشأن صندوق الطوارئ الطبية

وتابع عضو مجلس النواب، أحمد مقلد، خلال حديثه فى الجلسة العامة، قائلًا:" لدينا العديد من الملاحظات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للصندوق، وأخرى تختص بإدارة متحصلاته، وما أورد فى القانون من نص أن لمجلس الإدارة الحق فى تحديد أى شكل من أشكال الموارد على إطلاقه".

وأضاف النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين:" لدينا تعقيب على تمسك وزارة الصحة أن يكون ممثل المجتمع الأهلى الذى يتم ترشيحه يكون من جانب وزارة الصحة وليس من الوزير المختص، أى وزير التضامن، وهو ما يتم ذكره فى التعديلات".

وكان مجلس النواب، قد وافق علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة ورفع أعمال الجلسات حتي الأحد المقبل.