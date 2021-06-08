فيديوجراف : حديقة تلال الفسطاط .. أكبر متنفس أخضر فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبدء الفورى فى تنفيذ مشروع "حديقة تلال الفسطاط" مع ضغط المخطط الزمنى التنفيذى، وذلك بالنظر إلى قيمته المضافة متعددة الجوانب على جهود تطوير القاهرة الكبرى، ولتمثل الحديقة إطلالة على تاريخ مصر الخالد لتصبح مقصدا سياحيا إقليميا وعالميا يعكس عراقة الحضارة المصرية.





وفى الفيديوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز ملامح المشروع، حيث تقام الحديقة على مساحة 500 فدان فى قلب القاهرة التاريخية، كما أنها تحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، كما أنها ستحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر فى قلب القاهرة. وتعتمد الحديقة على إحياء التراث المصرى عبر مختلف العصور الفرعونية والقطبية والإسلامية والحديثة، وتمثل إطلالة على تاريخ مصر الخالد لتصبح مقصدًا سياحيًا إقليميًا وعالميًا، وذكر أنها تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.

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