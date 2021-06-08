تنسيقية شباب الأحزاب تنعى جلوريا : مصر كانت المحطة الأخيرة التى حملت حلمها

جدة - نرمين السيد - وأوضحت التنسيقية فى بيان لها: "كانت المحطة الأخيرة التى حملت أحلام السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان "جلوريا" هى مصر، أرض الكنانة، التى ودعت السيدة الأمريكية المحبة لمصر مع ذكريات تدفن بجانبها".

وأوضحت أن زيارة جلوريا لم تكن عادية فى حياتها، بل كانت وداعا أخيرا، أو كما يقال مسك الختام، مبينة أنها قدمت نموذجا للإرادة والتحدى والوفاء، فبرغم المرض الشديد عبرت نصف العالم هى وأسرتها لتحقيق حلمها لتثبت أن الأحلام والأمنيات ممكنة.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استقبلت الشهر الماضى، السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، المصابة بالسرطان بصحبة أسرتها، فور وصولها مطار القاهرة، ضمن برنامج سياحى متكامل تنظمه لهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يليق بحلم هذه السيدة التى تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.