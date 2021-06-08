صور.. مصر تعقد مشاورات سياسية مع نيوزيلاندا عبر الفيديو كونفرانس

جدة - نرمين السيد - ورأس الجانب المصرى السفير طارق الوسيمى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، كما رأس الجانب النيوزيلاندى السفير روب تيلور، نائب وزير الخارجية النيوزيلاندى لشئون أوروبا وأستراليا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وبحث الجانبان خلال المشاورات العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات ملف سد النهضة، والأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، كما تناولت كذلك الموضوعات التى تخص العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز العلاقات السياسية، والاقتصادية بين البلدين.

وأكد السفير طارق الوسيمى خلال المشاورات على اهتمام مصر بجذب الاستثمارات النيوزيلاندية المباشرة، حيث استعراض مزايا الاستثمار فى مصر، والتسهيلات التى توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم بحث وسائل زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وكيفية تشجيع الصادرات المصرية المختلفة إلى السوق النيوزيلاندى.

كما قام الجانبان ببحث سبل تعزيز التعاون الثنائى، والاستفادة من الخبرة النيوزيلندية فى المجال الزراعى والصحة الحيوانية، وتشجيع تقديم الجانب النيوزيلندى لبرامج التدريب الفنى لمصر فى مجال تنمية الثروة الحيوانية، والتعاون بين وزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية ووزارة الزراعة المصرية، وتبادل زيارات الخبراء عقب فتح الحدود وانتهاء جائحة كورونا.