عاجل.. مصر تدين حادث الدهس الإرهابى بكندا 

جدة - نرمين السيد - كما أعربت مصر عن خالص تعازيها ومواساتها لذوى الضحايا الأبرياء، وتمنياتها بسرعة الشفاء للطفل المُصاب، مؤكدةً على وقوفها مع كندا فى مواجهة هذا الحادث الإرهابى البغيض.

وجددت مصر موقفها الرافض لكل أعمال الإرهاب والعنف والتطرف، وكذا كافة جرائم الكراهية والعنصرية والتى تتنافى مع القيم الإنسانية.