أخبار مصرية

عاجل.. مصر تدين حادث الدهس الإرهابى بكندا 

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هايدى الدسوقى 2021-06-08 23:12 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - كما أعربت مصر عن خالص تعازيها ومواساتها لذوى الضحايا الأبرياء، وتمنياتها بسرعة الشفاء للطفل المُصاب، مؤكدةً على وقوفها مع كندا فى مواجهة هذا الحادث الإرهابى البغيض.

وجددت مصر موقفها الرافض لكل أعمال الإرهاب والعنف والتطرف، وكذا كافة جرائم الكراهية والعنصرية والتى تتنافى مع القيم الإنسانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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