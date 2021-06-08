مصر تعرب عن بالغ إدانتها لحادث الدهس الإرهابى بكندا 

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها لحادث الدهس الإرهابى الذى وقع فى مقاطعة أونتاريو بكندا، والذى أسفر عن مقتل 4 أفراد وإصابة طفل من عائلة مسلمة.

كما تعرب مصر، عن خالص تعازيها ومواساتها لذوى الضحايا الأبرياء، وتمنياتها بسرعة الشفاء للطفل المُصاب، مؤكدةً وقوفها مع كندا في مواجهة هذا الحادث الإرهابي البغيض، ومجدّدةً الموقف المصري الرافض لكل أعمال الإرهاب والعنف والتطرف، وكذا كافة جرائم الكراهية والعنصرية والتي تتنافى مع القيم الإنسانية.

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