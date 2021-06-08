تنسيقية شباب الأحزاب تودع الأمريكية جلوريا: قدمت نموذجا للإرادة والوفاء

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحطة الأخيرة التى حملت أحلام السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان "جلوريا" كانت هي "مصر"، أرض الكنانة التى ودعت السيدة الأمريكية المحبة لمصر مع ذكريات تدفن بجانبها.

وأضافت :" لم تكن زيارة عادية في حياتها، بل كانت وداعًا أخيرًا، أو كما يقال مسك الختام، قدمت السيدة جلوريا نموذجا للإرادة والتحدى والوفاء، فبرغم المرض الشديد عبرت نصف العالم هي وأسرتها لتحقيق حلمها لتثبت أن الأحلام والأمنيات ممكنة".

وكانت السيدة الأمريكية جلوريا قد وافتها المنية قبل ساعات، بعد أن حققت حلمها الأخير بزيارة مصر، حيث وجهت لها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين دعوة لزيارة معالم أرض الكنانة الأثرية والسياحية، وحظيت زيارتها باهتمام واسع، وقبل أن تغادر مصر وجهت جلوريا الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب وأكدت أنها استمتعت بالوقت الذى قضته كثيرا.