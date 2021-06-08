فى ليلة إصابة بنزيما .. فرنسا تحسم ودية بلغاريا قبل يورو 2020 .. فيديو وصور

فوزا معنويا حققه منتخب فرنس على نظيره البلغارى، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد "دو فرانس"، في ختام تحضيرات "الديوك" لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتي ستنطلق في 11 يونيو الجاري.

سجل أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة هدف التقدم بشكل رائع لمنتخب فرنسا بالدقيقة 29 من زمن المباراة.

واضطر ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا إجراء تبديل اضطرارى بعد تعرض كريم بنزيما للإصابة فشل على إثرها في استكمال اللقاء ليشارك أوليفيه جيرو بدلا منه في الدقيقة 39 من زمن اللقاء.

وأضاف أوليفيه جيرو ثانى أهداف المنتخب الفرنسي في الدقيقة 83 من زمن المباراة، ثم اختتم نجم تشيلسي الهدف الثالث للديوك والثانى له فى الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

وخاض منتخب فرنسا لقاء بلغاريا بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: هوجو لوريس / خط الدفاع: بافارد، فاران، كيمبيمبي، هيرنانديز / خط الوسط: توليسو، كانتي، بوجبا / خط الهجوم: جريزمان، بنزيما، مبابي.

ويملك ديشامب تشكيلة مميزة، تعزز من أمال فرنسا في المنافسة علي لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية، في ظل تواجد لاعبين أمثال أنطوان جريزمان وكيليان مبابي وكريم بنزيما ونجولو كانتي وبول بوجبا.

ويلعب منتخب فرنسا فى يورو 2020، ضمن منافسات المجموعة السادسة، التى يطلق عليها مجموعة الموت، نظرا لتواجد منتخبى ألمانيا والبرتغال حامل لقب النسخة الأخيرة، بجانب منتخب المجر.

ويبدأ المنتخب الفرنسي مشواره فى أمم أوروبا المقبلة، بمواجهة نظيره الألماني يوم 15 يونيو، ثم يلعب مع المجر يوم 19، وأخيرا يواجه المنتخب البرتغالى يوم 23 من نفس الشهر.

وكان منتخب فرنسا قد تغلب علي ويلز بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت الطرفين 2 يونيو الماضي.

بنزيما خلال المباراة

جريزمان

منتخب فرنسا

إصابة بنزيما

إصابة كريم بنزيما

بنزيما

رد فعل لاعب بلغاريا على هدف جريزمان

ديشامب يطمئن على بنزيما

احتفال جيرو